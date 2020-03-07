Десна – Зоря, Ворскла – Олімпік: анонс матчів УПЛ

В рамках 22-го туру УПЛ Десна приймає Зорю, а Ворскла зустрінеться з Олімпіком. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Десна – Зоря

Один з двох центральних поєдинків туру, дуже важливий в контексті боротьби за медалі. Зоря нині йде другою з мінімальною перевагою над Динамо, випереджаючи Десну на чотири залікових бали, а Олександрію – на шість. Перемога над чернігівцями дозволить підопічним Віктора Скрипника серйозно відірватися від конкурентів за бронзу – перед прямими матчами у першій шістці такий значний гандикап матиме шалене значення. Якщо ж Динамо сьогодні не переможе, то можна і за срібло повоювати по-дорослому.

Статистика протистояння

Всього: 14 матчів, 4 перемоги Десни, 3 нічиї, 7 перемог Зорі, різниця м’ячів 15-25.

У Прем’єр-лізі: 3 матчі (+1, =0, -2, 3-4)

В ігровому плані у команд все дуже добре. Десна розпочала рік з гідного поєдинку проти Шахтаря, пропустивши єдиний гол аж у компенсований час, а потім винесла Маріуполь (4:0) – щоправда, з Олімпіком так просто вже не було, однак і тут команда Олександра Рябоконя святкувала перемогу. Зоря стартувала з двох дуже скрипучих звитяг над тими ж Маріуполем і Олімпіком, але на вихідних впевнено прибила непоступливий Львів – хоча знову виявила стару болячку зі слабкою реалізацію пенальті. Словом, сьогоднішні суперники на ходу.

Попередній матч: 20.10.2019, 11-й тур чемпіонату України-2019/2020.

Зоря – Десна – 2:1

Голи: 0:1 – М. Дегтярьов (23), 1:1 – Б. Лєднєв (80), 2:1 – В. Юрченко (85)

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Тимчик (Зоря)

Травмовані: Абу Ханна, Шевченко (Зоря)

Найкращі бомбардири протистояння



Десна: Юрій Яковенко – 4, Олександр Савенчук – 2, Володимир Головатий – 2, Денис Безбородько – 2.

Зоря: Ігор Літвінов – 3, Андрій Агарков – 2, Євген Сімбірьов – 2, Сергій Козюберда – 2, Андрій Пилипенко – 2, Богдан Лєднєв – 2



У Прем’єр-лізі

Десна: Денис Безбородько, Сергій Старенький, Максим Дегтярьов – по одному.

Зоря: Сілас, Владислав Кабаєв, Богдан Лєднєв, Владлен Юрченко – по одному.

Орієнтовні склади на матч Десна – Зоря

Десна: Паст – Фаворов, Імереков, Тамм, Мостовий – Арвеладзе, Домбровський – Гуцуляк, Тотовицький, Картушов – Філіппов

Зоря: Махарадзе – Каменюка, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Кабаєв, Лєднєв, Юрченко, Кочергін – Перовіч

"Родзинки"

– Зоря може пропустити 800-й гол в Чемпіонатах України (ще три м’ячі).

– Десна обходиться без нічиїх в УПЛ сім матчів поспіль: чотири перемоги та три поразки.

– Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 50-ї поразки своїх підопічних.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Дуже важкий для прогнозів поєдинок. Можна впевнено говорити лише про те, що будуть голи у виконанні обох команд, а у всьому іншому суперники приблизно рівні – вони якісно пресингують і мають хороший атакувальний ресурс. Десна трішки стабільніша в обороні та в кадровому плані, але загалом ситуація виглядає нічийно.

Ворскла – Олімпік

Ворскла дуже симпатично стартувала, ледь не відібравши очки у Динамо та перегравши резерв Шахтаря, однак під час мідвіку підопічних Юрія Максимова опустили на землю – Маріуполь розніс "зелено-білих" з рахунком 3:0, не давши полтавцям жодного шансу. Прикро, адже команда цілком могла відірватися від останнього місця на вісім очок. Втім, вона і зараз це може зробити, хоча суперник сьогодні випав дуже міцний.

Статистика протистояння

Всього: 16 матчів, 5 перемог Ворскли, 6 нічиїх, 5 перемог Олімпіка, різниця м’ячів 22-19.

У Прем’єр-лізі: 14 матчів (+4, =5, -4, 20-18)

За Олімпік на початку нового року прикро. Завоювавши симпатії вболівальників наприкінці 2019-го та на зимових зборах, проект Вісенте Гомеса провалив старт 2020-го – донеччани зазнали трьох поразок, а загалом вони програють вже у шести поєдинках поспіль. При цьому як із Зорею, так і з Десною "олімпійці" цілком могли зачепитися за очки, однак команді ще й не щастило. Тепер про першу шістку можна забути, однак за зону плей-офф єврокубків повоювати реально – до восьмої сходинки всього чотири очки.

Попередній матч: 20.10.2019, 11-й тур чемпіонату України-2019/2020.

Олімпік – Ворскла – 2:0

Голи: 1:0 – Тейшейра (67), 2:0 – П. Лук’янчук (75).

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Кане (Ворскла)

Травмовані: Вербний, Лук'янчук (Олімпік)

Найрезультативніші матчі – 5 голів



11.03.2017. 20-й тур чемпіонату України-2016/2017

Олімпік – Ворскла – 3:2



09.12.2017. 19-й тур чемпіонату України-2017/2018

Олімпік – Ворскла – 1:4

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Олімпік

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Пуцлін, Скляр – Луїзао, Степанюк, Ребенок – Кулач

Олімпік: Кичак – Литвин, Гришко, Зотько, Лебеденко – Кравченко – Тейшейра, Політило, Завійський, Балашов – Дегтярьов

"Родзинки"

– Програшна серія олімпійців продовжується в УПЛ з 1 грудня шість матчів і до повторення клубного антирекорду залишився один матч.

– Полтавчани не перемагають олімпійців в УПЛ три матчі поспіль: =2-1.

– Ворскла на своєму полі при Юрію Максимову ще очок не втрачала – 3 перемоги.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Олімпіку буде дуже непросто, адже Ворскла у перших матчах продемонструвала хорошу фізичну підготовку та чітку думку в атаці. Зачепитися за очки з донеччанами "зелено-білим" до снаги, але у чергову поразку "олімпійців" вже якось не хочеться вірити – на початку року вони награли бодай на нічию. Вірогідно, поєдинок з Ворскою нею і завершиться.