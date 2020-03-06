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Філіппов: Десна себе ще покаже у першій шістці

6 березня 23:39 140 Читать на русском
Філіппов: Десна себе ще покаже у першій шістці
Олександр Філіппов / фото: Десна

Нападник Десни Олександр Філіппов розповів про успіхи чернігівської команди після відновлення сезону в УПЛ.

"Ми не зазираємо далеко вперед. Всі розуміють, що треба йти до мети, від матчу до матчу. В кінці чемпіонату подивимося, яким буде здобуток у команди. Десна себе ще покаже у першій шістці. Ми будемо грати з думками про перемогу проти будь-якої команди, як би це голосно не звучало.

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Самоцілі поборотися за лаври найкращого бомбардира в УПЛ, звичайно, немає. Хочеться просто виходити на поле і забивати, в цьому полягає моя робота.

Думаю, можемо бути задоволені результатом трьох весняних матчів, все-таки не змогли взяти очки лише в грі з Шахтарем. Та й там пропустили прикрий гол на 94-й хвилині. Потім вийшла результативна гра з Маріуполем і бойовий матч з Олімпіком, в якому ми проявили характер", – цитує Філіппова Команда 1.

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Десна Десна Олександр Філіппов Олександр Філіппов
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