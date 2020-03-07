Защитник сборной Эстонии сравнил чемпионаты Украины и Норвегии

Эстонский защитник черниговской Десны Йоонас Тамм поделился впечатлениями от украинского первенства.

"До перехода в Десну я играл в чемпионате Норвегии, поэтому в футбольном плане для меня это шаг вперед. Адаптация проходит хорошо, я понемногу знакомлюсь с командой.

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У вас совсем другой уровень футбола, чем в Скандинавии. Меня радует тот факт, что Десна имеет хорошие шансы побороться за зону Лиги Европы. Думаю, команде это по силам. В Десне серьезная конкуренция среди защитников, но, мне кажется, это хорошо, потому что заставляет всех настойчивее работать и бороться за место в старте.

Рябоконь немного говорит по-английски, у меня с ним хороший диалог", – рассказал Тамм в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, 28-летний эстонский защитник перешел в Десну в январе 2020 года. Ранее он защищал цвета Тулевика, Норчепинга, Флоры, Сарпсборга, Короны и Лиллестрьома, из которого и перешел в черниговский клуб. За национальную сборную Эстонии провел 31 матч.

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