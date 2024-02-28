У середу, 28 лютого, К'єза зазнав чергової травми під час тренування на клубній базі в Контінассі, інформує Football Italia. У четвер він пройде повторне медичне обстеження, проте медичний персонал не стурбований станом гравця.

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Повідомляється, що травма К'єзи була отримана в результаті підкату у виконанні захисника Ювентуса Алекса Сандро. Бразилець вдарив Федеріко по правій нозі.

Згідно з джерелом, вінгер має встигнути відновитися до недільного матчу з Наполі. Цього сезону К'єза забив 6 голів у 22 матчах за "б'янконері" в усіх турнірах. Останнім часом він втратив довіру з боку головного тренера команди Массіміліано Аллегрі.

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