В среду, 28 февраля, Кьеза получил очередную травму во время тренировки на клубной базе в Континассе, информирует Football Italia. В четверг он пройдёт повторное медицинское обследование, однако медицинский персонал не обеспокоен состоянием игрока.

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Сообщается, что травма Кьезы была получена в результате подката в исполнении защитника Ювентуса Алекса Сандро. Бразилец ударил Федерико по правой ноге.

Согласно источнику, вингер должен успеть восстановиться к воскресному матчу с Наполи. В этом сезоне Кьеза забил 6 голов в 22 матчах за "бьянконери" во всех турнирах. В последнее время он потерял доверие со стороны главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

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