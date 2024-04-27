Йовічевіч вирвав нічию у шаленому матчі проти легенди Ліверпуля – Роналду відсвяткував перемогою повернення на поле
У Саудівській Аравії відбулися чергові матчі 29-го туру. Результати та огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".
Саудівська Аравія, 29 тур
Аль-Раед – Аль-Іттіфак – 2:2
Голи: Ель-Беркауї, 10, Норманн, 90+6 – Дембеле, 71, Камара, 90+2
Аль-Халідж – Аль-Наср – 0:1
Гол: Ляпорт, 68
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Команда Ігора Йовічевіча зустрічалася з Аль-Іттіфаком, який очолює екс-зірка Ліверпуля Стівен Джеррард. Аль-Раед швидко відкрив рахунок і його вдавалося втримувати аж до 70 хвилини. Дембеле зрівняв, а Камара вже в компенсований час вивів Аль-Іттіфак вперед. Здавалося, що перемога у Джеррарда вже в кишені, але Норманн зумів на шостій доданій хвилині вирвати нічию для Йовічевіча. Аль-Раед наразі перебуває на 13 місці з 28 балами. Аль-Іттіфак розташувався на шостій сходинці з 41 очком.
Кріштіану Роналду повернувся після дискваліфікації на поле. Аль-Наср доволі у важкому матчі зумів здобути три очки. Єдиний гол забив Ляпорт на 68 хвилині. Команда Роналду має 71 бал і відстає від Аль-Хіляля на 9 пунктів.
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