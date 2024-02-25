Ювентус несподівано забуксував, видавши 4-матчеву безвиграшну серію у Серії А. Інтер за цей час відірвався на 9 очок – і вже ніхто не вірить, що туринці зможуть нав'язати боротьбу за Скудатто. Втім, великі клуби ніколи не здаються, та і "чорну смугу" треба було закривати.

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Благо, суперник був простим. У гості приїхав Фрозіноне, який тримався у трьох залікових балах від зони вильоту. Вже на 3-й хвилині "б'янконері" вийшли вперед зусиллями Влаховіча – Душан замкнув простріл від Маккені. Втім, далі почався якийсь треш.

Вже на 14-й хвилині Фрозіноне відігрався. Дзортеа переграв Локателлі на правому фланзі й виконав подачу на 11 метрів, а Шеддіра після тривалої боротьби Камб'яссо відклеївся та пробив головою. 1:1! А ще за 13 хвилин прилетів другий гол – Брешіаніні втік від Рабйо, прийняв пас від Харруї, увірвався в зону на лінії штрафного й пробив під тиском Костіча й Гатті. Точно в ліву дев'ятку, 1:2!

Щастя гостей тривало недовго, однак на 32-й хвилині Маккені й Влаховіч оформили дубль – Душан гольовий, а Весто ассистентський. 2:2. Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. Очікувалось, що в другому таймі клас дасться взнаки й туринці таки дотиснуть аутсайдера.

І дійсно – по перерві Фрозіноне завдав всього один удар. "Стара синьйора" тиснула, Влаховіч міг відзначитсь з трьох метрів, Ругані пробивав метрів з 10-ти з рикошетом, Їлдиз і Гатті могли замикати простріли, Влаховіч запоров ще кілька моментів... З лінії штрафного пробивав К'єза, з правого краю – все той же Гатті. Гострих епізодів вистачало, однак м'яч вперто не йшов у ворота Фрозіноне.

Гості наприкінці зустрічі мали шанс шокувати Юве, вирвавши перемогу через вихід Шеддіри віч-на-віч, однак Маккені встиг нагнати Валіда. Шанс забити мав і Суле, але він пробив слабко. Словом, нервів туринці витратили чимало – але на 5-й компенсованій хвилині вони таки врятувались від ганьби.

Героями стали Влаховіч і Ругані. Душин підрізав подачу з кутового на дальню стійку, а Даніеле з гострого кута пробив поміж ніг голкіперу. 3:2! Ювентус святкує перемогу, набирає 56 очок і формально залишається у чемпіонських перегонах. До Інтера бракує 6 залікових балів – щоправда, у міланців є два матчі в запасі.

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