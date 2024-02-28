В останні місяці головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не зумів інтегрувати Федеріко К'єзу в стартовий склад своєї команди. Дедалі частіше наставник випускає з перших хвилин форварда Їлдиза, залишаючи К'єзу на лавці запасних. В Італії поповзли чутки про те, що між тренером і гравцем пробігла чорна кішка.

Неймовірний історичний рекорд Аллегрі у відеоогляді матчу Ювентус – Фрозіноне – 3:2

"Якщо Аллегрі залишиться в клубі, я впевнений, що К'єза буде виставлений на продаж. Я б зробив те ж саме. К'єза забив лише п'ять голів. З огляду на те, скільки Ювентус вклав у нього коштів, цього явно недостатньо. Якщо Юве зрозуміє, що в послугах гравця зацікавлені англійські клуби, він продасть його, щоб "відбити" гроші", – цитує Колловаті Tuttosport. Чемпіон світу 1982 року насправді помилився: К'єза забив у цьому сезоні 6 м'ячів, а не 5.

Раніше Gazzetta dello Sport повідомляла про інтерес до К'єзи з боку Ліверпуля. Зазначалося, що Ювентус буде готовий розпрощатися зі своїм вінгером не менше, ніж за 40 млн євро.

Ювентус на останніх секундах вирвав перемогу над Фрозіноне – Влаховіч витягнув туринців у битві з п'ятьма голами