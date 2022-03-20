Новачок СК Дніпро-1 Габріел Бусанелло виступатиме за Жувентуде, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Вихованець Динамо офіційно виступатиме у чемпіонаті Щвеції

23-річний оборонець буде грати у бразильській Серії А на правах оренди до 30 червня 2022 року.

Бусанелло – вихованець Шапекоенсе. Він був орендований СК Дніпро-1 на початку лютого і мав виступати в УПЛ до 31 грудня 2023 року. Габріел не встиг зіграти за дніпрян жодного офіційного матчу, взявши участь лише у кількох спарингах у Туреччині.

Нагадаємо, у зв'язку з війною, яку розв'язала Росія на українській землі, ФІФА дозволила представникам УПЛ переходити в інші клуби в рамках спеціального трансферного вікна. Футболістам не потрібно розривати чинні контракти з українськими клубами у період до липня 2022-го року. Спеціальне трансферне вікно діє до 7 квітня 2022 року.

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