Новичок СК Днепр-1 Габриэл Бусанелло будет выступать за Жувентуде, сообщает официальный сайт украинского клуба.

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23-летний защитник будет играть в бразильской Серии А на правах аренды до 30 июня 2022 года.

К слову, Бусанелло – воспитанник Шапекоэнсе. Он был арендован СК Днепр-1 в начале февраля и должен выступать в УПЛ до 31 декабря 2023 года. Габриэл не успел сыграть за днепрян ни одного официального матча, приняв участие лишь в нескольких спаррингах в Турции.

Напомним, в связи с войной, развязаной Россией на украинской земле, ФИФА разрешила представителям УПЛ переходить в другие клубы в рамках специального трансферного окна. Футболистам не нужно расторгать действующие контракты с украинскими клубами в период до июля 2022 года. Специальное трансферное окно работает до 7 апреля 2022 года.

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