Президент УАФ відреагував на бій у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, в якому переможцем став наш земляк.

Олександр Усик і Андрій Шевченко / Фото з соцмереж

"Такий непростий бій! Така важлива перемога для Олександра, для України!

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Дякую. Абсолютний чемпіон! Слава Україні!" – написав Шевченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик переміг чемпіона WBC, британця Тайсона Ф'юрі в об'єднавчому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю – 115:112, 113:114, 114:113. Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.

До слова, Шевченко підтримував Усика безпосередньо в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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