"Коли ти за 3 тури дізнаєшся, що ти вже бронзовий призер і розумієш, що вище голови не зможеш стрибнути – важко налаштувати хлопців. Але вони виходять і грають. Ми хотіли грати у футбол. Була купа моментів від обох команд. Пощастило більше Динамо.

Динамо – Кривбас – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Якби не цей незрозумілий пенальті. Я не розумію такі пенальті. Боротьба плече у плече, людина падає і пенальті. Я його передивився мінімум 5 раз – там йде боротьба корпус в корпус. Який пенальті? Як з цього починати? Тому відразу другий пропустили. Згодом налаштувались, забили.

Ті матчі, які ми програли... З СК Дніпро-1, з Поліссям, який ми грали 2 дні... Я не кажу про це, бо для нас це нормально. Я завжди говорю, що тяжко там, де нас немає. Я кажу футболістам, що ви щасливі люди, що займаєтесь своєю справою, а не є там, де перебуває більшість наших хлопців, які дозволяють грати нам 2 дні. Якщо потрібно, то будемо грати 3 та 4 дні.

Сподіваюсь, що всі невдачі залишаться у цьому сезоні, ми зможемо влітку підсилитись. Я завжди казав, що завоювати щось – не так тяжко, як втримати те, що ти здобув. Я не хочу вітати Динамо зі сріблом, бо розумію, що так сталось – вони хотіли здобути більшого. Це також нагорода, це нормально.

Чого не вистачило в останніх іграх (3 поразки в 4 матчах, – прим.)? Якби перед матчем з Поліссям футболісти не дізналися, що СК Дніпро-1 програв Олександрії, то можливо все склалося б трошки інакше. Ми налаштовувались боротися до кінця. Ми перебували на базі перед грою і коли я почув ці крики, то зрозумів, що доведеться налаштовувати гравців, щоб дограти цей чемпіонат.

Але я все одно не розумію, коли футболіст виходить на поле і робить все на 50-60%. Ти повинен проявляти себе ще краще, навіть якщо ти вже здобув бронзу. Ти повинен показувати, що ти хочеш надалі здобувати кращі нагороди, зробити ще 1 крок, здобути срібло, а вже потім думати про завоювання чемпіонства.

Ми подивимось, можливо з деякими гравцями не будемо продовжувати контракти. З кимось ми вже підписали нові угоди. Це нормально. Це щоденна робота. Я буду робити усе можливе, щоб ми зростали з кожним роком. Інакше навіщо тоді працювати тренером якщо у тебе немає цілей?

Ми з перших турів поставили завдання, що повинні боротись за чемпіонство. Коли у нас все вдавалось, і ми потрапили на першу сходинку я казав, що такий шанс буває 1 раз у житті. Якщо не вдасться – нічого страшного, буває. Так, там були пропуски матчів, але я не хочу про них говорити. Те, як їх догравали – я не хочу про це говорити. Не може бути такого, щоб пропущені матчі догравали так, що грають з однією командою двічі поспіль. Я цього не розумію. Всі команди повинна бути у рівних умовах. Тоді наш чемпіонат буде сильнішим, цікавішим", – цитує Вернидуба Tribuna.

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