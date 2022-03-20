Захисник Мирослав Мазур став гравцем Естерсунда, повідомляє офіційний сайт шведського клубу.

Вінгер Шахтаря перейшов у клуб 5-го дивізіону Польщі

23-річний оборонець підписав з представником другого за силою дивізіону контракт терміном до 31 грудня 2023 року.

До слова, українець вже виступав у Швеції – упродовж 2020 року він у складі Умео у 19 матчах забив два голи.

Нагадаємо, Мазур – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав саме у київському клубі у 2015 році. Виступав за чернівецьку Буковину, київський Арсенал, полтавську Ворсклу та молдовський Сфинтул Георге. Останнім його клубом була польска Ягеллонія, яку він покинув влітку 2021 року і з того часу перебував без команди. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

"Розірвав усі стосунки з росіянами, там нічого не допоможе": Худоб’як – про підтримку України на Кіпрі і особливий гол