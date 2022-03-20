Вихованець Динамо офіційно виступатиме у чемпіонаті Щвеції
Український легіонер Мирослав Мазур вирішив повернутися у Європу.
Захисник Мирослав Мазур став гравцем Естерсунда, повідомляє офіційний сайт шведського клубу.
Вінгер Шахтаря перейшов у клуб 5-го дивізіону Польщі
23-річний оборонець підписав з представником другого за силою дивізіону контракт терміном до 31 грудня 2023 року.
До слова, українець вже виступав у Швеції – упродовж 2020 року він у складі Умео у 19 матчах забив два голи.
Нагадаємо, Мазур – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав саме у київському клубі у 2015 році. Виступав за чернівецьку Буковину, київський Арсенал, полтавську Ворсклу та молдовський Сфинтул Георге. Останнім його клубом була польска Ягеллонія, яку він покинув влітку 2021 року і з того часу перебував без команди. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.
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