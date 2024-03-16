Травмою рефері мало не завершилась одна з атак "гірників" у товариському матчі з командою Мирона Маркевича.

Напередодні Шахтар, аби заповнити міжнародну паузу, провів товариський поєдинок з львівськими Карпатами (2:2). Команди влаштували бойове видовище, забивши 4 голи у матчі. Однак не лише результатом запам'яталась дуель лідерів своїх дивізіонів.

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На 72-й хвилині стався кумедний епізод: під час атаки донеччан Педрінью влетів у арбітра Олександра Шандора, той не втримався на ногах і зробив перекид через голову.

Ситуація викликала регіт у Лассіни Траоре і Юрія Романюка. Та й сам рефері з гумором поставився до цієї ситуації, хоча звернувся за медичною допомогою. Схвильований Педрінью не відходив від арбітра, поки лікарі Шахтаря не повернули суддю у гру.

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