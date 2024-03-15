"Вважаю, що рахунок відповідає тому, що відбувалося на полі. Ми розв'язували свої питання, а Шахтар – свої. Це був просто контрольний поєдинок, без психологічного навантаження.

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Звичайно, нам хотілося себе проявити та показати, що ми можемо на сьогодні. Вважаю, що вийшов хороший спаринг, але зараз нам треба перемкнутись на наші змагання. На 80% ми вже визначились зі складом на матч проти Полтави.

Сьогодні нам легко забили два голи й над цим нам треба попрацювати. Слід визнати, що у Першій лізі проти нас такі нападники, як у Шахтаря, не грали. Можливо, наші гравці думали, що буде просто. Трошки опустили наших футболістів на землю і це дуже добре. У нас є тиждень, щоб попрацювати над нашими помилками. Ну і над реалізацією моментів, адже їх сьогодні було достатньо і треба було забивати.

Новачки себе проявили доволі непогано, але звичайно, що варто ще працювати. Вони не так давно в команді та поки не відчувають ритму нашої гри. Зрештою, маємо ще тиждень, підтягуватимемо їх", – цитує Маркевича офіційний сайт "левів".

Нагадаємо, Карпати стартують у другому колі Першої ліги 23 березня матчем проти Полтави.

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