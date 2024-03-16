Травмой рефери чуть не завершилась одна из атак "горняков" в товарищеском матче с командой Мирона Маркевича.

Накануне Шахтер, чтобы заполнить международную паузу, провел товарищеский поединок с львовскими Карпатами (2:2). Команды устроили боевое зрелище, забив 4 гола в матче. Однако не только результатом запомнилась дуэль лидеров своих дивизионов.

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На 72-й минуте произошел забавный эпизод: во время атаки дончан Педринью влетел в арбитра Александра Шандора, тот не удержался на ногах и сделал кувырок через голову.

Ситуация вызвала хохот у Лассины Траоре и Юрия Романюка. Да и сам рефери с юмором отнесся к этой ситуации, хотя обратился за медицинской помощью. Взволнованный Педриньо не отходил от арбитра, пока врачи Шахтера не вернули судью в игру.

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