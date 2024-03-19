Гра Віталія Романа у складі львівської команди викликала справжній ажіотаж в Європі і на Туманному Альбіоні.

Як стало відомо Футбол 24, захисником Руха Віталієм Романом цікавляться клуби Бундесліги, Чемпіоншипу, а також з Бельгії та Нідерландів.

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Його контракт закінчується 31 грудня 2024 року, тому вже влітку 20-річний оборонець може підписувати попередню угоду з новим клубом. Щоправда, Рух не має наміру відпускати таланта і готується запропонувати йому угоду на покращених умовах.

Нагадаємо, Роман – вихованець Карпат. До Руха приєднався у жовтні 2020 року, а у вересні 2021-го був переведений в основу. У поточному сезоні провів за львів'ян 20 матчів, в яких відзначився 1 асистом. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

До слова, Віталій виступав за збірні України різних вікових груп (U-17, U-19 та U-21). Нині разом з молодіжкою у Туреччині готується до товариського з Марокко U-23.

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