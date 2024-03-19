Игра Виталия Романа в составе львовской команды вызвала настоящий ажиотаж в Европе и на Туманном Альбионе.

Как стало известно Футбол 24, защитником Руха Виталием Романом интересуются клубы Бундеслиги, Чемпионшипа, а также из Бельгии и Нидерландов.

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Его контракт заканчивается 31 декабря 2024 года, поэтому уже летом 20-летний защитник может подписывать предварительное соглашение с новым клубом. Правда, Рух не намерен отпускать таланта и готовится предложить ему соглашение на улучшенных условиях.

Напомним, Роман – воспитанник Карпат. К Руху присоединился в октябре 2020 года, а в сентябре 2021-го был переведен в основу. В текущем сезоне провел за львовян 20 матчей, в которых отметился 1 ассистом. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

К слову, Виталий выступал за сборные Украины разных возрастных групп (U-17, U-19 и U-21). Сейчас вместе с молодежкой в Турции готовится к товарищескому матчу с Марокко U-23.

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