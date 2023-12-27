Віталій Роман (Рух) та Артем Смоляков (Полісся) потрапили у десятку найкращих лівих захисників світу U-21 за ігровим досвідом за версією CIES.

Одразу два голкіпери з УПЛ увійшли у топ-10 воротарів U-21 у світі за ігровим досвідом

Традиційно для визначення місця гравця у престижному рейтингу портал використовував формулу, яка поєднує рівень чемпіонату та число ігрових хвилин (для аналізу взяли 49 ліг світу, враховуючи другі дивізіони певних країн).

Представник Руха посів у топ-10 шосту сходинку, а оборонець Полісся став десятим. Очолив рейтинг Алехандро Бальде з Барселони. У трійку лідерів також увійшли Леві Колвілл з Челсі та Мілош Керкез з Борнмута.

Нагадаємо, Роман – вихованець Карпат. За Рух виступає з жовтня 2020 року. У поточному сезоні провів за "жовто-чорних" в УПЛ 17 матчів, в яких віддав 1 асист.

Смоляков починав у Дніпрі. Згодом був Інгулець, звідки він у липні 2023-го перебрався у Полісся. У 18 матчах за житомирців забив 1 гол. Transfermarkt обох гравців оцінює у 700 тисяч євро.

Жирона для ще одного українця – недооцінена зірка Руху, доленосна місія Смалійчука