Український голкіпер Хайдука Давид Фесюк потрапив на радари Манчестер Сіті, повідомляє Sport.ua.

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Скаути англійського клубу щільно відслідковують гру 18-річного воротаря. Раніше вони відвідували матчі юнацького чемпіонату Хорватії та товариський турнір в Кореї, щоб спостерігати за грою українця.

За інформацією джерела, тепер представники "містян" вирушать до столиці Північної Македонії Скоп'є, де юнацька збірна України в еліт-раунді відбору боротиметься за вихід на чемпіонат Європи U-19 (турнір пройде з 20 по 26 березня).

Нагадаємо, контракт Фесюка належить Хайдуку, але другу частину сезону він проводить у складі клубу Кроація. Давид стабільно викликається до збірної 2005 року народження. Під час першої кваліфікації на Мальті був капітаном команди.

Раніше Футбол 24 повідомляв про предметний інтерес до Фесюка з боку Валенсії і бажання Словаччини та Хорватії заграти його за свої збірні.

До слова, суперниками збірної України U-19 у боротьбі за вихід на Євро-2025 будуть Північна Македонія, Швейцарія та Латвія.

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