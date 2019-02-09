toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕМІЛІАНО САЛА ДИНАМО - ВОЛЕРЕНГА ФУЛХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АТЛЕТІКО - РЕАЛ МАДРИД

Захисник Порту Фонсека перейде в Зорю на повноцінній основі

13:38 398 Читать на русском
Захисник Порту Фонсека перейде в Зорю на повноцінній основі
Фернанду Фонсека / фото: ФК Порту

Зоря підпише захисника Порту Фернанду Фонсеку. При цьому португалець перейде до лав луганців на постійній основі.

Правий захисник Порту Фернанду Фонсека продовжить кар'єру в Зорі. При цьому 21-річний латераль перейде не на правах оренди, як зазначалось раніше, а стане повноправним гравцем луганського клубу.

Фонсека: Ракицький сам вирішив покинути Шахтар, це не було бажанням клубу

Фонсека підпише контракт до літа 2021 року, повідомляє португальське видання Record.

Цікаво, що авторитетне видання Transfermarkt вже вказує Фонсеку в ролі гравця Зорі. В поточному сезоні захисник виступав за молодіжну команду Порту, а минулий чемпіонат на правах оренди провів у складі Ешторіла.

Цікаво, що раніше португальські ЗМІ повідомляли про інтерес Ювентуса до Фонсеки.

Теги
Трансфери Головне Трансфери чемпіонату України Фернанду Фонсека Фернанду Фонсека Зоря Зоря Порту Порту
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Волеренга: пряма трансляція матчу онлайн
    Україна — 13:50847 Динамо – Волеренга: пряма трансляція матчу онлайн
2
год
:
14
хв
Ліверпуль
17:00
Борнмут
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук