Захисник Порту Фонсека перейде в Зорю на повноцінній основі

Зоря підпише захисника Порту Фернанду Фонсеку. При цьому португалець перейде до лав луганців на постійній основі.

Правий захисник Порту Фернанду Фонсека продовжить кар'єру в Зорі. При цьому 21-річний латераль перейде не на правах оренди, як зазначалось раніше, а стане повноправним гравцем луганського клубу.

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Фонсека підпише контракт до літа 2021 року, повідомляє португальське видання Record.

Цікаво, що авторитетне видання Transfermarkt вже вказує Фонсеку в ролі гравця Зорі. В поточному сезоні захисник виступав за молодіжну команду Порту, а минулий чемпіонат на правах оренди провів у складі Ешторіла.

Цікаво, що раніше португальські ЗМІ повідомляли про інтерес Ювентуса до Фонсеки.