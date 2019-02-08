Зоря орендує в Порту захисника Фонсеку – ним цікавився Ювентус

Захисник Порту Фернанду Фонсека близький до переїзду в чемпіонат України.

Один із грандів португальського футболу Порту домовився з луганською Зорею про трансфер правого захисника Фернанду Фонсеки, повідомляє O Jogo.

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За інформацією порталу, 21-річний футболіст переходить в Зорю на умовах оренди, термін якої буде розрахований до кінця сезону.

У нинішньому сезоні Фернанду Фонсека не грав за першу команду Порту, ​​провівши всього 5 матчів за дублюючий склад "драконів".

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Раніше інтерес до захисника проявляв Ювентус, який шукав гравця для команди U-23. Однак туринцям не вдалося узгодити умови переходу з Порту.