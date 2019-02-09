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Фонсека: Ракицький сам вирішив покинути Шахтар, це не було бажанням клубу

11:11 364 Читать на русском
Фонсека: Ракицький сам вирішив покинути Шахтар, це не було бажанням клубу
Ярослав Ракицький та Паулу Фонсека / фото із соцмереж

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів про обставини відходу з команди Ярослава Ракицького.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький покинув Шахтар та підписав контракт із Зенітом. Однією із причин такого рішення захисника називали напружені стосунки з Паулу Фонсекою.

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"В атакувальному плані Ярослав Ракицький давав нам буквально надприродні якість і силу. З м'ячем в атаці Ракицький був одним з найкращих в світі. В цьому я не сумніваюся.

У той же час, потрібно сказати наступне. За цей час я багато почув про відхід Ракицького. Потрібно розуміти, що це ніколи не було бажанням клубу – продати Ракицького. Це був сам Ракицький, який підійшов до мене особисто і до адміністрації клубу, висловивши своє бажання піти.

Він вирішив, що це буде хороша можливість для нього та захотів спробувати себе в іншому чемпіонаті. А я не хочу вставляти палки в колеса своїм гравцям", – розповів Фонсека в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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