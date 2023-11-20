У понеділок, 20-го листопада, Борусія М повідомила про те, що Лайнер успішно поборов рак. Про це йдеться на офіційному сайті "жеребців". Австрійцю пощастило, що його хвороба була виявлена на ранній стадії.

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Згідно з джерелом, починаючи з цього тижня, 31-річний гравець буде частково інтегрований у командні тренування.

"Останні кілька місяців стали для мене великим випробуванням. Я дуже вдячний за те, що за цей час отримав стільки підтримки від сім'ї, друзів, клубу та вболівальників. Усе це додало мені сил. Мені особливо хотілося б подякувати моїй дружині і доктору Зельманну, які надали мені найважливішу підтримку в цей період", – зазначив гравець.

Востаннє Лайнер грав у складі Борусії в останньому турі Бундесліги минулого сезону. Під керівництвом нового тренера команди Херардо Сеоане австрієць грав тільки в товариських матчах минулого літа.

У 2021 році захисник Шахтаря Віктор Корнієнко назвав Лайнера одним із найскладніших суперників, проти яких йому доводилося грати.

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