Борусія М приймала Вольфсбург у рідних стінах. У випадку перемоги "жеребці" наздогнали б "вовків" за очками й увірвалися б у топ-10. Звідти до зони єврокубків всього чотири залікових бали, тож боротись було за що.

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Гості у цьому матчі не сильно поступались за статистикою, однак їхні моменти були менш гострими. Реалізувати бодай один з них не вдалося, а от Ґладбах вколотив цілих чотири голи – по два у кожному з таймів. Фінальний свисток зафіксував перемогу Борусії М з рахунком 4:0.

Таким чином, ґладбахці не тільки наздогнали Вольфсбург у таблиці, а й обійшли його. Тепер вони йдуть на дев'ятій сходинці, хоча за підсумками туру Аугсбург, Вердер і Хайденхайм можуть їх потіснити нижче. "Вовки" тримаються десятими, а їхня безвиграшна серія у чемпіонаті досягла п'яти матчів.

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