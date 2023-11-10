Борусія М розгромила Вольфсбург – безвиграшна серія "вовків" триває
В рамках прем'єрного матчу 11-го туру німецької Бундесліги 2023/24 Вольфсбург зазнав чергової невдачі, програвши ґладбаській Борусії (0:4). Звіт читайте на "Футбол 24".
Борусія М приймала Вольфсбург у рідних стінах. У випадку перемоги "жеребці" наздогнали б "вовків" за очками й увірвалися б у топ-10. Звідти до зони єврокубків всього чотири залікових бали, тож боротись було за що.
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Гості у цьому матчі не сильно поступались за статистикою, однак їхні моменти були менш гострими. Реалізувати бодай один з них не вдалося, а от Ґладбах вколотив цілих чотири голи – по два у кожному з таймів. Фінальний свисток зафіксував перемогу Борусії М з рахунком 4:0.
Таким чином, ґладбахці не тільки наздогнали Вольфсбург у таблиці, а й обійшли його. Тепер вони йдуть на дев'ятій сходинці, хоча за підсумками туру Аугсбург, Вердер і Хайденхайм можуть їх потіснити нижче. "Вовки" тримаються десятими, а їхня безвиграшна серія у чемпіонаті досягла п'яти матчів.
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