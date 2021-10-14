Захисник "гірників" Віктор Корнієнко обрав світових зірок, які справили на нього враження на футбольному полі.

"Нехай буде Ашраф Хакімі (ПСЖ, – прим.), коли ми з Інтером грали. І Штефан Лайнер з менхенгладбаської Боруссії – той мене добре "відвозив".

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Ще Альфонсо Девіс (Баварія, – прим.) мені подобається дуже сильно. І, звичайно, Марсело (Реал, – прим.)", – сказав Корнієнко у програмі "Трендець".

Нагадаємо, з Хакімі Корнієнко зустрічався у минулій Лізі чемпіонів, коли у двох зустрічах Шахтар розписав дві безгольові нічиї з Інтером. Борусія М з Лайнером відвантажила у ворота "помаранчево-чорних" у двох матчах десять сухих голів.

У поточному сезоні Корнієнко відіграв за Шахтар вісім матчів в УПЛ, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

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