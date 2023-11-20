В понедельник, 20-го ноября, Боруссия М сообщила о том, что Лайнер успешно поборол рак. Об этом говорится на официальном сайте "жеребцов". Австрийцу повезло, что его болезнь была обнаружена на ранней стадии.

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Согласно источнику, начиная с этой недели, 31-летний игрок будет частично интегрирован в командные тренировки.

"Последние несколько месяцев стали для меня большим испытанием. Я очень благодарен за то, что за это время получил столько поддержки от семьи, друзей, клуба и болельщиков. Все это придало мне сил. Мне особенно хотелось бы спасибо моей жене и доктору Зельманну, которые оказали мне самую важную поддержку в этот период", – отметил игрок.

Последний раз Лайнер играл в составе Боруссии в последнем туре Бундеслиги прошлого сезона. Под руководством нового тренера команды Херардо Сеоане австриец играл только в товарищеских матчах прошедшим летом.

В 2021 году защитник Шахтёра Виктор Корниенко назвал Лайнера одним из самых сложных соперников, против которых ему доводилось играть.

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