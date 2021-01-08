Одним українським легіонером в Європі стане більше – оборонець ковалівців Максим Максименко втретє у кар'єрі спробує пограти за кордоном.

Захисник Колоса Максим Максименко вирішив спробувати свої сили у чемпіонаті Греції.

Екс-голкіпер Карпат: Хотів залишитися у Львові, але зі мною почали торгуватися за дві копійки

30-річний оборонець уклав контракт з клубом Лариса, також відомим як АЕЛ, повідомляє видання Динамоманія. Українець підписав з грецькою командою контракт на три роки. Зараз Максименко оформляє візу, щоб вилетіти до Греції.

Нагадаємо, Максим – вихованець Шахтаря. У структурі донецького клубу перебував з 2007 по 2010 рр., однак жодного матчу за головну команду так і не провів. Виступав за Кримтеплицю, Сталь та чернігівську Десну. Має оборонець і досвід виступів за кордоном – у молдовському Тирасполі та юрмальському Спартаку з Латвії.

У поточному сезоні провів за Колос 8 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює захисника у 400 тисяч євро.

Зінченко зіграв революційну роль і знищив зірку МЮ: Гвардіола, англійські ЗМІ та фанати вражені українцем у дербі