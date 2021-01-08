"Я пішов з Карпат через те, що було багато нюансів. Так, ми залишилися в УПЛ, мені відразу запропонували новий контракт. Але він мене не влаштовував. Поки я думав, мені зателефонували і запросили в Динамо Батумі.

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Я б хотів залишитися в Карпатах, але зі мною почали торгуватися за якісь дві копійки. І у мене паралельно варіант був з Грузією, де обіцяють зовсім інші фінансові умови. Зрозуміло, що я це вибрав. Адже у всіх є сім'ї, потрібно їх годувати і так далі", – сказав Кучинський у коментарі виданню "Брутальний футбол".

Нагадаємо, Максим виступав за Карпати з липня 2018 по липень 2019 рр. Після закордонного вояжу у батумське Динамо та латвійський Тукумс 2000 півроку виступав за друголігову Черкащину. Нині футболіст перебуває у пошуках нової команди.

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