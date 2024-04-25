Одеський Чорноморець повідомив про домовленість із Шахтарем про те, що обидва матчі між командами зіграють у столиці України.

Перенесений матч 12-го туру Чорноморець – Шахтар та поєдинок 27-го туру Шахтар – Чорноморець будуть зіграні у Києві на стадіоні Лівий берег, повідомляє офіційний Telegram-канал Чорноморця.

Ракицький може перейти в клуб, який ризикує вилетіти з УПЛ, – джерело

Причиною є складна логістика для одеситів. За попереднім розкладом "моряки" мали б таку мапу футбольних зустрічей: Ужгород – Одеса – Львів, тобто протягом 10 днів на команду чекали б майже 60 годин подорожей потягом.

Додамо, що матчі будуть зіграні 1-го та 5-го травня, о 13:00 та 18:00 відповідно. За обопільним рішенням клубів організацією продажу квитків візьме на себе ФК Шахтар. Всі залучені з продажу квитків кошти будуть направлені на підтримку Збройних сил України.

Шахтар дотиснув знекровлену Зорю, здобувши надважку перемогу – "гірники" відновили комфортний відрив від Динамо