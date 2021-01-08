На одного украинского легионера в Европе станет больше – защитник ковалёвцев Максим Максименко в третий раз в карьере попробует поиграть за рубежом.

Защитник Колоса Максим Максименко решил попробовать свои силы в чемпионате Греции.

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30-летний защитник заключил контракт с клубом Лариса, также известным как АЕЛ, сообщает издание Динамомания. Украинец подписал с греческой командой контракт на три года. Сейчас Максименко оформляет визу, чтобы вылететь в Грецию.

Напомним, Максим – воспитанник Шахтера. В структуре донецкого клуба находился с 2007 по 2010 гг., однако ни одного матча за главную команду так и не провел. Выступал за Крымтеплицу, Сталь и черниговскую Десну. Имеет защитник и опыт выступлений за рубежом – в молдавском Тирасполе и юрмальском Спартаке из Латвии.

В текущем сезоне провел за Колос 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает защитника в 400 тысяч евро.

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