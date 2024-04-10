Апеляція агентства Sports Entertainment Group проти де Врея мала неприємні наслідки для самої компанії. У квітні 2022 року суд постановив, що SEG зобов'язана виплатити Стефану компенсацію в розмірі 4,75 млн євро. Компанія подала апеляцію на це рішення і лише погіршила своє становище – тепер вона зобов'язана виплатити гравцеві понад 5 млн євро.

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Під час судового розгляду з'ясувалося, що перед трансфером де Врея з Лаціо в Інтер SEG вела переговори про зарплату гравця з міланським клубом за його спиною. Інтер був зацікавлений підписати де Врея на контракт із невеликою зарплатою – за це агентство мало отримати комісію в розмірі 9,5 млн євро.

Амстердамський суд постановив, що SEG порушила зобов'язання з розкриття інформації, не повідомивши про свою фінансову зацікавленість під час трансферу де Врея. Збиток Стефана було оцінено в 5,2 млн євро – саме таку компенсацію агентство зобов'язане виплатити гравцеві.

Де Врей перейшов із Лаціо в Інтер влітку 2018 року.

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