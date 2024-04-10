Апелляция агентства Sports Entertainment Group против де Врея имела неприятные последствия для самой компании. В апреле 2022 года суд постановил, что SEG обязана выплатить Стефану компенсацию в размере 4,75 млн евро. Компания подала апелляцию на это решение и лишь усугубила своё положение – теперь он обязана выплатить игроку более 5 млн евро.

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Во время судебного разбирательства выяснилось, что перед трансфером де Врея из Лацио в Интер SEG вела переговоры о зарплате игрока с миланским клубом за его спиной. Интер был заинтересован подписать де Врея на контракт с небольшой зарплатой – за это агентство полагалась комиссия в размере 9,5 млн евро.

Амстердамский суд постановил, что SEG нарушила обязательство по раскрытию информации, не сообщив о своей финансовой заинтересованности при трансфере де Врея. Ущерб Стефана был оценён в 5,2 млн евро – именно такую компенсацию агентство обязано выплатить игроку.

Де Врей перешел из Лацио в Интер летом 2018 года.

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