Воротар Реала Кепа Аррісабалага, права на якого належать Челсі, може опинитись у Серії А.

Кепа програв конкуренцію Луніну в Реалі, тому повернеться до Челсі. Втім, лондонці також не розраховують на іспанського воротаря, інформує Fichajes.

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У послугах Аррісабалаги зацікавлений Інтер, який у минулому сезоні дістався до фіналу Ліги чемпіонів. Ворота "нерадзуррі" захищає 35-річний Ян Зоммер, через що міланці хочуть омолодити воротарську позицію. Втім, ще невідомо, чи готовий Інтер зробити пропозицію.

Зазначимо, що Кепа провів 18 матчів за Реал цього сезону, в яких пропустив 18 голів, а в 7 зустрічах втримав ворота на замку.

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