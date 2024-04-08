Інтер майже не мав серйозних турнірних завдань у цьому сезоні. Із Ліги чемпіонів та Кубку вилетіли в 1/8 фіналу, а Суперкубок виграли, а у чемпіонаті "нерадзуррі" йшли на вершині з 11-очковою перевагою над другою сходинкою. Залишалося тільки спокійно довести сезон до дострокового Скудетто.

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Удінезе не збирався у цьому допомагати. Перед домашкою зі "зміями" фріульці тримались у двох залікових балах від зони вильоту, тож команду не влаштовував просто красивий футбол. Господарям був потрібен результат – і вони ледь його не добилися!

Звісно ж, Інтер домінував. За весь матч Удінезе дозволили провести лишень 3 удари по воротах, а володінням м'ячем у гостей досягло 78%. Гості награли на 0,09 очікуваних голів – міланці ж свої 23 постріли (6 у площину) конвертували в 2,06 xG. Тим не менш, рахунок відкрили саме господарі.

Удінезе вирвався уперед на 40-й хвилині Самарджіч виконав прострільну передачу, а м'яч рикошетом від Карлоса Августо сюркнув під дальню стійку. 1:0! Це був перший удар по воротах Зоммера.

Інтер міг відігратись ще до перерви, а одразу після Августо виправився за свою підставу. Дімарко виконав подачу зі стандарту, Лаутаро виконав скидку, а Карлос бив з розвороту метрів з п'яти – втім, гол не зарахували. Офсайд. Тим не менш, на 54-й хвилині гості заробили пенальті (голкіпер зніс Тюрама), який реалізував Чалханоглу. 1:1!

І все одно Удінезе тримався. В останні півгодини фріульці навіть змогли підсушити гру. Топових моментів не виникало до самого кінця основного часу, однак на 5-й компенсованій Інтер таки вирвав перемогу. Арнаутовіч скинув м'яч п'яткою вздовж лінії штрафного, Лаутаро завдав потужного удару та влучив у стійку, а Фраттезі зіграв на добиванні – 1:2!

Цей гол і вирішив долю зустрічі. "Нерадзуррі" святкують перемогу й набирають 82 очка. За сім турів до кінця сезону підопічні Сімоне Індзагі мають 14 очковий відрив від другої позиції! До того ж, Інтер встановив новий рекорд Серії А – досі ніхто не забивав у кожному з перших 31 турів чемпіонату Італії.

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