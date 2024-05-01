Кейн – про пенальті Луніну: "Беллінгем намагався сказати щось, щоб збентежити мене"
10:05 - Читать на русском
Форвард Баварії Харрі Кейн розповів про епізод з пробиттям пенальті у ворота Реала у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів (2:2).
завершено
53’ Лерой Сане
57’ Харрі Кейн
Вінісіус Жуніор 24’
Вінісіус Жуніор 83’
24’ Вінісіус Жуніор
53’ Лерой Сане
57’ Харрі Кейн
83’ Вінісіус Жуніор
"Що сказав Джуд? Чесно кажучи, не знаю. Я був у моменті.
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Я впевнений, що він намагався сказати щось, щоб збентежити мене.
Ми розчаровані, що не здобули перемоги. Але ще буде гра наступного тижня", – цитує Кейна Madrid Xtra.
Нагадаємо, у першому півфіналі Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі розписала бойову нічию 2:2. Матч-відповідь за тиждень, 8 травня, у Мадриді.
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