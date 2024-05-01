Форвард Баварії Харрі Кейн розповів про епізод з пробиттям пенальті у ворота Реала у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів (2:2).

Харрі Кейн і Джуд Беллінгем / Стоп-кадр з відео

"Що сказав Джуд? Чесно кажучи, не знаю. Я був у моменті.

Баварія – Реал – 2:2 – відео голів і огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Я впевнений, що він намагався сказати щось, щоб збентежити мене.

Ми розчаровані, що не здобули перемоги. Але ще буде гра наступного тижня", – цитує Кейна Madrid Xtra.

Нагадаємо, у першому півфіналі Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі розписала бойову нічию 2:2. Матч-відповідь за тиждень, 8 травня, у Мадриді.

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