Матч чемпіонату Бразилії між Корінтіансом та Фламенго був затьмарений жахливою травмою гравця гостей.

Захисник "стерв'ятників" Густаво Енріке був змушений покинути поле на 39 хвилині через розрив мошонки.

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В одному з єдиноборств гравець Корінтінаса наступив на геніталії 27-річного бразильця, і той не зміг продовжити поєдинок. На шортах Енріке навіть з'явилися криваві сліди, які не залишали сумнівів у серйозності травми. Лікарі Фламенго "зашивали" оборонця вже у роздягальні, а партнери таки помстилися, розгромивши Корінтіанс з рахунком 5:1.

Нагадаємо, кілька місяців тому схожа історія трапилася з Ігорем Пластуном. Український легіонер Гента травмував пеніс і також не дограв свій матч.

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