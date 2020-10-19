"Сьогодні вдень я зустрівся із провідним фахівцем, щоб розпочати процес планування найдрібніших деталей моєї реабілітації після вчорашнього інциденту.

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Нині я повністю сфокусований на відновленні та зроблю усе можливе, щоб повернутися на поле якомога швидше. Незважаючи на очевидне розчарування, я твердо вірю, що в труднощах сховані можливості, й з Божою поміччю я повернусь, стану кращим і сильнішим, ніж коли-небудь до цього моменту.

У футболі, як і в житті, все відбувається не просто так, і важливо зберігати настрій, незважаючи на злети та падіння. Із допомогою моєї дружини, дітей, сім'ї та кожного в Ліверпулі я готовий до цього випробування", – написав оборонець у своєму твіттері.

Нагадаємо, що Вірджил ван Дейк травмувався і був замінений у дербі з Евертоном і вибув на тривалий термін через ушкодження хрестоподібних зв'язок коліна та неминучу операцію. За песимістичними прогнозами, у сезоні 2020/21 він більше не зіграє.

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