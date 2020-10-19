Защитник "стервятников" Густаво Энрике был вынужден покинуть поле на 39 минуте из-за разрыва мошонки.

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В одном из единоборств игрок Коринтинаса наступил на гениталии 27-летнего бразильца, и тот не смог продолжить поединок. На шортах Энрике даже появились кровавые следы, которые не оставляли сомнений в серьезности травмы. Врачи Фламенго "зашивали" защитника уже в раздевалке, а партнеры таки отомстили, разгромив Коринтианс со счетом 5:1.

Напомним, несколько месяцев назад похожая история случилась с Игорем Пластуном. Украинский легионер Гента травмировал пенис и также не доиграл свой матч.

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