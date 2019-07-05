Захисник Динамо Самбрано прокоментував вихід своєї збірної в фінал Копа Амеріка

Захисник Динамо Карлос Самбрано, який вийшов разом зі збірною Перу в фінал Капа Амеріка, вважає, що у них є шанси у поєдинку проти Бразилії.

"Ми – фіналісти, тільки тссс. Це для тих, хто підтримує і не підтримує збірну. Оскільки люди починають цінувати лише після перемог, перуанці повинні знати, що ми завжди залишаємо все на полі, і в успішних матчах, і не дуже.

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Поки треба насолоджуватися, а потім приступати до підготовки до Бразилії, це буде важкий матч, але немає нічого неможливого", – написав Самбрано на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, збірна Перу перемогла Чилі у півфіналі Копа Амеріка та зустрінеться з Бразилією у вирішальному матчі турніру, який відбудеться 7 липня, о 23:00.

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