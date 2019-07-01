Самбрано потрапив у символічну збірну 1/4 фіналу Копа Амеріка за версією Onefootball

Захисник Динамо Карлос Самбрано продовжує феєрити на Копа Амеріка-2019.

Перуанський оборонець Динамо Карлос Самбрано, який виступає на правах оренди за швейцарський Базель, увійшов до символічної збірної 1/4 фіналу Копа Амеріка за версією порталу Onefootball.

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За крок до півфіналу збірній Перу вдалось сенсаційно пройти Уругвай, перегравши суперника у серії післяматчевих пенальті.

В наступному раунді команда Самбрано зустрінеться з національною командо Чилі.