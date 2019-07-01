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Самбрано потрапив у символічну збірну 1/4 фіналу Копа Амеріка за версією Onefootball

18:45 201 Читать на русском
Самбрано потрапив у символічну збірну 1/4 фіналу Копа Амеріка за версією Onefootball
Карлос Самбрано / Фото Futbolperuano

Захисник Динамо Карлос Самбрано продовжує феєрити на Копа Амеріка-2019.

 

Перуанський оборонець Динамо Карлос Самбрано, який виступає на правах оренди за швейцарський Базель, увійшов до символічної збірної 1/4 фіналу Копа Амеріка за версією порталу Onefootball.

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За крок до півфіналу збірній Перу вдалось сенсаційно пройти Уругвай, перегравши суперника у серії післяматчевих пенальті.

В наступному раунді команда Самбрано зустрінеться з національною командо Чилі.

️️ DIOS ES AMOR ️

Допис, поширений Carlos Zambrano (@carloszambrano5)

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Світ Динамо Динамо Карлос Самбрано Карлос Самбрано Перу Перу Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Уругвай - Перу
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