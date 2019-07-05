Защитник Динамо Самбрано прокомментировал выход своей сборной в финал Копа Америка

Защитник Динамо Карлос Самбрано, который вышел вместе со сборной Перу в финал Капа Америка, считает, что у них есть шансы в поединке против Бразилии.

"Мы – финалисты, только тссс. Это для тех, кто поддерживает и не поддерживает сборную. Поскольку люди начинают ценить только после побед, перуанцы должны знать, что мы всегда оставляем все на поле, и в успешных матчах, и не очень.

Самбрано попал в символическую сборную 1/4 финала Копа Америка по версии Onefootball

Пока надо наслаждаться, а затем приступать к подготовке к Бразилии, это будет тяжелый матч, но нет ничего невозможного", – написал Самбрано на своей странице в Instagram.

Напомним, сборная Перу победила Чили в полуфинале Копа Америка и встретится с Бразилией в решающем матче турнира, который состоится 7 июля, в 23:00.

Чилі – Перу: сенсаційний розгром чемпіона, "інки" у фіналі Копа Амеріка через 44 роки, хороша преса для захисника Динамо