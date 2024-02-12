"У дитинстві хотів бути схожим на Серхіо Рамоса. Не те щоб схожим, але він мені імпонував у свої праймові роки.

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Якщо говорити про тих, хто грав раніше – це Женя Хачеріді. Він, напевно, не тільки для мене, а й для багатьох уболівальників був значною фігурою. Також подобалися Драговіч, Віда – справжні бійці.

Ще додав би до цього списку Ракицького. Подобалася його передача, бачення футболу. Зараз відзначив би Матвієнка – кваліфікований захисник", – сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу ВДИНАМО.

Нагадаємо, у поточному сезоні Денис провів за Динамо 12 матчів, без результативних дій. Його контракт з киянами чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро.

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