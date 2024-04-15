Орендований у Динамо оборонець Зорі Антон Боль готується лягти під ніж.

Напередодні Зоря у матчі 24-го туру УПЛ мінімально здолала Чорноморець. За матчем з трибун спостерігав захисник луганців Антон Боль, який виступає за команду Юрія Коваля на правах оренди з Динамо.

"Чотири переломи і тріщина у щелепі": лідер Полісся розповів про відновлення після моторошної травми

За інформацією Українського футболу, 21-річний футболіст нині травмований і його ушкодження доволі серйозне. У гравця проблеми з коліном і, скоріше за все, йому знадобиться операція.

Нагадаємо, Боль – вихованець Динамо. У Зорю перебрався влітку 2023-го – його оренда розрахована до кінця сезону. У поточному чемпіонаті провів за луганців 12 матчів, в яких відзначився асистом. Динамо Антон належатиме до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч.

Зоря мінімально перемогла Чорноморець та відірвалась від зони вильоту – вихованець Динамо забив єдиний гол