Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про стан здоров'я Джуда Беллінгема після матчу з Баварією (2:2) у півфіналі Ліги чемпіонів.

"У Беллінгема була судома. Я так думаю, він збирається відновити свою найкращу версію. Джуд отримав травму, яка вплинула на нього. Він повернеться дуже скоро, і до середи він буде на сто відсотків.

Баварія – Реал – 2:2 – відео голів і огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Це цілком нормально, Кроос – один з найкращих гравців півзахисту, який має таку характеристику. У його грі немає нічого нового. Ми хотіли трохи більше контролювати, і він робить це, як ніхто інший", – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, матч-відповідь між Баварією та Реалом відбудеться у середу, 8 травня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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