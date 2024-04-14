Форвард житомирців Пилип Будківський зізнався, як "зализує рани" після жахливого зіткнення у матчі з Минаєм.

"Зараз є хоча би час приділити увагу дітям, а то мене вдома майже немає. Стан після травми трохи вже кращий, хоча больові відчуття ще бувають.

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Коли позіхаєш або пчихаєш, то у пошкоджених місцях хрустить. Все ж таки чотири переломи – під оком, під носом, тріщина у щелепі. Та й зуби ще не відходять. Але нічого, тримаємось.

Є потреба у захисній масці. Знаєте, хочеться хоча б попервах певний час підстрахуватися. Адже у стики треба йти, а у підсвідомості це ще буде триматись. Тим більше лікар застерігає, що не можна отримувати повторну травму", – розповів Будківський у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, у матчі 23-го туру УПЛ між Минаєм та Поліссям Пилип зіткнувся головою з Дмитром Піддубним, отримавши перелом гайморової кістки на обличчі.

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