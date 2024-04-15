Накануне Заря в матче 24-го тура УПЛ минимально одолела Черноморец. За матчем с трибун наблюдал защитник луганчан Антон Боль, который выступает за команду Юрия Коваля на правах аренды из Динамо.

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По информации Українського футболу, 21-летний футболист сейчас травмирован и его повреждение довольно серьезное. У игрока проблемы с коленом и, скорее всего, ему понадобится операция.

Напомним, Боль – воспитанник Динамо. В Зарю перебрался летом 2023-го – его аренда рассчитана до конца сезона. В текущем чемпионате провел за луганчан 12 матчей, в которых отметился ассистом. Динамо Антон будет принадлежать до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч.

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