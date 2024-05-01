"Баварія почала дуже добре і могла повести у рахунку вже з першої хвилини. Потім ми перестали дотримуватись нашого плану на гру. Пропустили гол, і ситуація ускладнилася.

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У другому таймі стало краще, ми проявили більше рішучості. Ми вели з рахунком 2:1 та все одно мали багато моментів – потрібно було забивати третій гол. Дивне відчуття. Вони перетворили два моменти на два голи.

Тепер ситуація зрозуміла. Перемога в Мадриді та вихід на Уемблі. Для мене це протистояння ще з шансами 50 на 50. Подивимося, що буде далі", – цитує Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч-відповідь з Реалом відбудеться за тиждень, 8 травня, о 22:00 у Мадриді.

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