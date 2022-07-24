Колишній захисник Десни Вадим Жук став гравцем клубу Баварія Хоф, повідомляє прес-служба німецької команди.

Ворскла несподівано розірвала контракт зі своїм лідером

31-річний футболіст перебрався до нового колективу, який виступає у п'ятому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини (Оберлізі Баварія Північ), у статусі вільного агента. Умови та терміни контракту не повідомляються.

Нагадаємо, Жук дебютував на професіональному рівні за Львів у 2009 році. Встиг пограти за Десну (тричі), Гірник, Суми, Полтаву, Металіст 1925, Полісся та сербський Спартак з Суботіци. Минулий сезон провів за Десну – 7 матчів у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Вадим вже встиг дебютувати за свою нову команду – у матчі проти Ноймаркта (0:1) він провів на полі 90 хвилин і відзначився жовтою карткою. Після 3-х турів Баварія Хоф йде у турнірній таблиці передостанньою, маючи у своєму активі 1 очко.

До слова, за Баварію Хоф вже виступає один українець – екс-хавбек Альянса Сергій Загинайлов.

Миколенко влаштував шоу в переможному матчі Евертона перед Динамо – ефектний гол, асист і огріхи в обороні