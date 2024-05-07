Правий захисник Реала Дані Карвахаль поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді своєї команди з Баварією в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я дуже пишаюся тим, що зіграв так багато ігор у цій футболці і сподіваюся, що завтрашній день буде особливим. Коли ти граєш півфінальний матч-відповідь перед своїми вболівальниками, це мотивує тебе максимально сконцентруватися – особливо проти легендарного клубу.

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Очевидно, що ми відчуваємо ейфорію, тому що ми проводимо чудовий сезон і програли лише дві гри. Фанати Реала вітають нас на вулицях, і це мотивує нас вибити Баварію, мріючи про 15-й титул.

Якщо комусь із моїх партнерів по команді завтра доведеться зіграти свій останній матч у Лізі чемпіонів на Бернабеу, я сподіваюся, що він зможе виграти й отримати від цього задоволення.

Що потрібно молодим гравцям для успіху в Реалі? Я б порадив їм набратися терпіння: може бути складно перебувати не на перших ролях один або два сезони, але це допоможе бути готовими до того, коли настане потрібний момент", – цитує Карвахаля Managing Madrid.

Матч Реал – Баварія відбудеться в середу, 8 травня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом. Перша гра в Мюнхені завершилася внічию 2:2.

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